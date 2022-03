Van Dusen erzählt "Geschichte über Toleranz"

"Bridgerton"-Showrunner Chris Van Dusen hat sich nun in einem Gespräch mit "TVLine" zu Benedicts sexueller Orientierung geäußert: "Ich habe mitbekommen, dass nach Staffel 1 eine richtige Diskussion über Benedicts Sexualität entbrannt ist. Tatsächlich war es aber unsere Absicht, durch die Beziehung zwischen ihm und Henry eine Geschichte über Toleranz in einer intoleranten Zeit zu erzählen. Ich liebe diese Story in der ersten Staffel und würde sie gerne in der Zukunft fortsetzen."