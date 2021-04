"Bridgerton" erhält 3. und 4. Staffel

Davon handeln die dritte und vierte Staffel

Da die erfolgreiche Serie von Shonda Rhimes und ihrer Produktionsfirma Shondaland auf der achtteiligen Roman-Reihe von Julia Quinn basiert, ist eine Fortsetzung bereits im Vorfeld sehr wahrscheinlich gewesen. In jedem Roman wird die Geschichte von einem der "Bridgerton"-Geschwister auf der Suche nach der wahren Liebe erzählt.

Hält sich Rhimes an die Bücher von Quinn, stehen in den kommenden Staffeln die "Bridgerton"-Brüder Benedict (Luke Thompson) und Colin (Luke Newton) im Mittelpunkt. Vor allem die Geschichte von Colin Bridgerton könnte spannend werden, da in der ersten Staffel Penelope Featherington (Nicola Coughlan) aka Lady Whistledown Interesse an ihm gezeigt hatte – und mit Lady Whistledown sollte man es sich wohl nicht verscherzen.