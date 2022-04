Die "Bridgerton"-Sexszenen aus Staffel 2 im ultimativen Ranking

Platz 6: Dreckspatzen in Folge 3

Was man in den ersten beiden Folgen nur vermuten konnte, bestätigte sich in der dritten Folge endlich: Die Anziehung zwischen Anthony und Kate ist riesig! Zuerst kommen sie sich näher, als sie nach ihren Bällen im Gatsch suchen – und hinfallen!

In der Szene hat man das Gefühl, dass sie sich beide das erste Mal kurz fallen lassen können und beim herzhaften Lachen kann man nicht anders, als sich mit ihnen zu freuen. Genau solche Momente machen doch auch im realen Leben eine tiefergehende Verbindung aus, oder?

Platz 5: Die Hochzeit in Folge 6

Der Anfang vom vermeintlich skandalösen Ende: Kates Schwester Edwina (Charithra Chandran) sollte eigentlich Anthony heiraten, doch bei ihrer Hochzeit bemerkt sie die intensiven Blicke zwischen Kate und ihrem Verlobten.

Dass sie es so lange nicht gesehen hat, kommt fast überraschend, aber bei der Szene, als Anthony Kate an den Händen berührt und ihr einen sehnsüchtigen Blick zuwirft, konnte Edwina ganz offensichtlich nicht mehr wegschauen. Wenn man jemanden findet, der einen so ansieht, darf man sich wohl wirklich freuen.

Platz 4: Träumereien in Folge 5

"You are the bane to my existence"... Auch wenn man "Bridgerton" auf Deutsch auf Netflix gestreamt haben sollte, kam man nicht an diesem inzwischen wohl ikonischen Satz der zweiten Staffel vorbei. In Folge 5 spricht Anthony erstmals mit Kate über seine überwältigenden Gefühle für sie – und bringt ZuschauerInnen-Herzen zum Schmelzen.