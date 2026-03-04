Die Produzentin der Regency-Serie, Shonda Rhimes, hat bereits verraten, dass sie plant, "Bridgerton" ebenfalls über acht Staffeln laufen zu lassen, eine für jedes Geschwisterkind. Allerdings halten sich die Showrunner nicht unbedingt an die Reihenfolge der Bücher, Colins (Luke Newton) Geschichte wurde in der Serie vor Benedicts erzählt. Damit bleibt spannend, wer die Hauptfigur der nächsten Staffel sein wird.

Im Mittelpunkt der vierten Staffel stand die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha). Damit hat die Serie nun die Hälfte der Romanvorlagen von Julia Quinn adaptiert. Jedes der acht Bücher konzentriert sich auf die Liebesgeschichte eines der acht Geschwister aus der Bridgerton-Familie.

Nachdem die vierte Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" erneut für viel Wirbel gesorgt hat, freuen sich die Fans schon auf die Fortsetzung. Eine fünfte und sechste Staffel der TV-Show, die auf der Buchreihe von Julia Quinn basiert, sind bestätigt. Die Gerüchteküche brodelt bereits, um wen sich die nächsten Folgen drehen könnten. Achtung, Spoiler!

Wer steht im Mittelpunkt von Staffel 5?

Zur Auswahl stehen zwei Figuren. Bei der Premiere des ersten Teils von Staffel vier im Januar 2026 verriet Showrunnerin Jess Brownell, dass die Schwestern Eloise (Claudia Jessie) und Francesca (Hannah Dodd) die Hauptrollen in den zwei nächsten Staffeln übernehmen werden. Allerdings fügte sie laut "Deadline" hinzu: "In welcher Reihenfolge? Das kann ich nicht sagen."

Wenn Eloise die nächste "Bridgerton"-Hauptfigur wird, würde Staffel fünf den fünften Roman "To Sir Philip, With Love" ("In Liebe, Ihre Eloise") adaptieren. Darin erfährt Eloise vom Tod Marinas, der Frau von Philip Crane. Die beiden tauchten in der Serie in Staffel eins und zwei auf. Eloise und Philip werden im fünften Buch Brieffreunde, nachdem sie ihm einen Kondolenzbrief geschickt hat, und entwickeln mit der Zeit eine Freundschaft, aus der mehr wird.