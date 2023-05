In der Fortsetzung zur Kult-Komödie "Space Jam" (1996) hoppelte Bugs Bunny an der Seite von Basketball-Superstar LeBron James erst 2021 erneut über die große Kinoleinwand. Dabei machte er nicht nur als Karotten-Knabberer, sondern auch als sportlicher Hase eine gute Figur.

Von der Story und Umsetzung her konnte "Space Jam 2: A New Legacy" jedoch nicht so richtig überzeugen. Das ist aber zum Glück kein Grund, das legendäre Warner-Bros.-Maskottchen in vorzeitige Rente zu schicken.