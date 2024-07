Der actiongeladene Marvel-Blockbuster und vierte Teil der weltweit beliebten Captain-America-Reihe zeigt Anthony Mackie in der Titelrolle. Falcon, den Mackie in früheren MCU-Filmen verkörperte, übernahm offiziell den Schild von Captain America im Finale von "The Falcon and The Winter Soldier" auf Disney+ im Jahr 2021. Nun geht es in "Captain America: Brave New World" rasant weiter mit einer Verschwörung auf höchster Ebene, wie der Trailer andeutet: