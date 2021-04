Sam Wilson (Anthony Mackie) hat sich zum Finale von "The Falcon and the Winter Soldier" endlich in Captain America verwandelt und somit die Nachfolge von Chris Evans in dieser Rolle angetreten.

Ob es eine zweite Serien-Staffel geben wird, ist noch nicht sicher, obwohl es sehr wahrscheinlich klingt. Seinen nächsten Auftritt wird der Marvel-Held aber in einem weiteren Kino-Film erleben, da grünes Licht für "Captain America 4" gegeben wurde, wie "Deadline" berichtet.