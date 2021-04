Vielsagende Emmy-Nominierung

Die Einreichung für die Emmy Awards lässt ebenfalls Rückschlüsse zu, denn "The Falcon and the Winter Soldier" wurde nicht – wie "WandaVision" – in der Kategorie "Limited Series" nominiert, sondern in der Rubrik "Drama Series".

"Indiewire" zitiert außerdem Nate Moore, den ausführenden Produzenten der Serie, der sich über diese Entscheidung äußert: "Wir haben 'Falcon & Winter Soldier' nicht etwa deshalb in der Kategorie 'Drama Series' nominiert, weil wir alle gedacht haben: 'Oh Gott, das ist so großartig', sondern wir hatten das Gefühlt, dass die Serie sich wesentlich dramatischer anfühlt, als unsere sonst üblichen Produktionen."

Auf eine mögliche zweite Staffel hin angesprochen, meinte Moore: "Wir haben natürlich mit Ideen herumgespielt, wie es weitergehen könnte, weil wir das eigentlich immer so machen. Aber aufgrund der Corona-Pandemie hatten wir ehrlich gesagt andere Prioritäten: Wir mussten schauen, dass alles termingerecht fertig wurde. Aber am Ende der Staffel werdet Ihr ja sehen, welches Potential die Serie für eine Fortsetzung bietet."