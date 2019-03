"Captain Marvel" und die Geschichte des Tesseract im MCU

Loki klaut den Tesseract zweimal

Dank des Mind Stones, den Loki von Thanos bekommen hat, erhält Loki Kontrolle über Selvig. Er stiehlt den Space Stone, um damit Raumportale für den Angriff der Chitauri auf New York in "The Avengers" (2012) zu öffnen. Heute wird vermutet, dass Loki selbst unter dem Einfluss des Mind Stones stand. Die Invasion wird von den Avengers verhindert. Der Tesseract wird danach von Thor wieder nach Asgard gebracht. Dort bleibt der Tesseract einige Zeit bis ihn Loki am Ende von "Thor – Tag der Entscheidung" (2017) in der Schatzkammer von Odin entdeckt. Eigentlich soll er den Helm von Surtur holen. Das macht er auch. Asgard wird aber trotzdem zerstört. Einmal mehr gilt der Tesseract als zerstört. Doch wie wir am Anfang von "Infinity War" erfahren, konnte Loki seine Finger nicht von dem Juwel lassen. Thanos nimmt ihm den Tesseract ab und zerbricht die Würfelhülle, um den Space Stone darin auf seinen Handschuh zu platzieren.