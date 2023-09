Das Huhn ist aus dem Sack! Die bösartige Melisha Tweedy ist zurück und plant ihre Rache am gesamten Federvieh im industriellen Maßstab. 23 Jahre nach dem Stop-Motion-Animationshit "Chicken Run – Hennen rennen" geraten Ginger & Co. in "Chicken Run: Operation Nugget" erneut in ein lebensbedrohliches Abenteuer.

"Chicken Run: Operation Nugget" des mehrfach mit Oscars und BAFTAs prämierten Animationsstudios Aardman ("Wallace & Gromit" und "Shaun, das Schaf") und des Oscar- und BAFTA-nominierten Regisseurs Sam Fell ("Flutsch und weg") ist die Fortsetzung von "Chicken Run – Hennen rennen", des bis dato erfolgreichsten Stop-Motion-Animationsfilms aller Zeiten.

Taucht im Netflix-Trailer in das absolute Hühner-Chaos ein: