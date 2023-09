Jack: So wirst du mit deiner ersten Liebe (und jetzt Weltverbesserer) glücklich

Obwohl am Anfang alles danach aussieht, als ob die Story Richtung Jack (Jordi Webber) tendiert, wird "the one that got away" im Verlauf der Story etwas vernachlässigt. Zu Beginn kannst du dich u.a. dafür entscheiden, mit ihm Mittag zu essen (oder nicht), ihn zu küssen (oder nicht) und seine Veranstaltung zu besuchen (oder nicht). Nichts davon ist aber wirklich wichtig. Es kommt nur auf eine einzelne Szene an:

Ende 4: Entscheide dich im Traum für Jack oder Rex. Danach muss Cami unbedingt nach Las Vegas reisen. Dort wählt sie stets Jack und lässt Rex links liegen. Vor allem also muss Cami mit Jack gemeinsam an der Demo vorm Hotel teilnehmen. Lass Paul am Telefon abblitzen – und Cami und Jack werden inmitten der Demo ein Paar und planen, gemeinsam die Welt zu bereisen und zu verbessern.