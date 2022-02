Liebes-Indiz 3: Chris besuchte Alba in Lissabon

Erst vor wenigen Tagen postete Chris in seiner Insta-Story ein Video, das er in einem Hotelzimmer aufnahm. Darin richtete er Grüße an SchülerInnen der Jewish Foundation School aus. Das ist zwar lieb und sympathisch, das kurze Video ging aber aus gänzlich anderen Gründen viral:

Den Adleraugen der Fans entging nämlich nicht, dass das Hotelzimmer, in dem sich Chris befand, haargenau wie die Zimmer im Four Seasons Hotel in Lissabon aussieht. Und Alba kommt aus Lissabon, hält sich dort wahrscheinlich auch gerade auf. Zufall? Na, die Fans denken nicht!