Christoph Waltz spielt im nächsten Film von Woody Allen die Hauptrolle

Regisseur Woody Allen keht nach Europa zurück. Nachdem im Vorjahr erstmals seit 1982 kein Film vorn ihm in den Kinos gelaufen ist, weil sein Werk „A Rainy Day In New York“ nicht starten durfte, und sich etliche Darsteller im Zuge der #Me Too-Bewegung von ihm distanziert hatten, ist es ihm nun gelungen, ein neues Projekt auf die Beine zu stellen. Finanziert wird der Film, dessen Arbeitstitel "Wasp 2019" lautet, von Allens spanischem Produktionspartner 'Mediapro', der bereits für seine beiden Werke "Vicky Christina Barcelona" und "Midnight in Paris" verantwortlich war.

Woody Allen konnte allen Turbulenzen um seine Person zum Trotz wieder namhafte Darsteller gewinnen: allen voran Oscarpreisträger Christoph Waltz, sowie die Amerikanerin Gina Gershon, den Franzosen Louis Garrel und den Spanier Sergi López ("Pans Labyrinth"); auch die spanische Schauspielerin Elena Anaya ("Wonder Woman") ist in der Castliste vertreten