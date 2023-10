Um Action-Superstar Chuck Norris ist es in den letzten Jahren ziemlich still geworden, aber sein Name lebt ja trotzdem in unzähligen coolen Sprüchen weiter. Doch nun ist er in nächster Zeit wieder vor der Kamera zu sehen – und das ausgerechnet in einer Zombie-Komödie.

Boshafte Menschen könnten jetzt sofort fragen: "Ist er nicht eh schon längst selber ein Zombie?" Echte Fans werden freilich sagen: "Na klar, Chuck Norris kann alles sein, was er will. Aber eigentlich reicht es, wenn er nur er selber ist." Genau das wird auch in "Zombie Plane" der Fall sein. Laut "The Hollywood Reporter" soll Norris sich in diesem Film nämlich selber spielen.