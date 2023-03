Mit "The Gray Man" halten die Russo-Brüder einen Rekord, denn dieses Werk war der bisher teuerste Netflix-Film. Nun haben die beiden vielbeschäftigen Regisseure ein weiteres Projekt am Laufen, das ebenfalls ein enormes Budget verschlungen hat - diesmal aber für die Konkurrenz Amazon Prime Video. "Citadel" kommt in Serienform daher und soll angeblich ein neues Zeitalter des Spionage-Genres einläuten.

Was wir uns von der actiongesättigen Produktion erwarten dürfen, zeigt ein erster Trailer: