"To all the Boys I Have Loved Before"-Star Noah Centineo hat in Staffel 1 von "The Recruit" bewiesen, dass er nicht nur den süßen Teenager mimen, sondern auch ordentlich austeilen kann. Gute Nachrichten für Fans: In Staffel 2 der Netflix-Serie "The Recruit" werden wir den Schauspieler abermals in Action sehen.