Die Sat.1-Realityshow "Promis unter Palmen" sorgte in der Vergangenheit für einige Skandale und Aufreger, nach zwei Staffeln wurde die Show schließlich abgesetzt. Im Mai startet ein neues Format: "Club der guten Laune" – mit einigen deutschen Prominenten, die wohl für Humor und Spaß sorgen sollen und ohne skandalöses Verhalten brillieren könnten.

Das Konzept der Show ist dem von "PuP" sehr ähnlich: Stars machen Urlaub am Meer und treten gegeneinander in Spielen an. "Es wird gelacht, gesportelt, gesungen, gelästert, getanzt – und ja: viel geflirtet", kündigt der Sender an.