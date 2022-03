Neben weiteren Staffeln der Hit-Shows "Love is Blind" (Staffel 3), "Indian Matchmaking" (Staffel 2-3) und "Love is Blind" (Staffel 3-5) kündigte Netflix auch einige neue Formate an, in denen nach der Liebe gesucht wird.

"The Ultimatum"

Schon am 6. April geht es mit der neuen Show der "Love is Blind"-MacherInnen los: In "The Ultimatum" stehen Paare vor der ultimativen Entscheidung, ob sie heiraten wollen – oder eben nicht.