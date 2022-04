Johnny Lawrence in Staffel 5

"Er wird versuchen, die Dinge mit Miguel wieder in Ordnung zu bringen – und wir werden sehen, wie schwer oder einfach das ist", meint Johnny-Darsteller William Zabka. Außerdem befinde sich Johnny nun in einer Beziehung mit Miguels Mutter Carmen. "Er hat eine Frau, die ihn liebt und ihn so akzeptiert, wie er ist und wie er ist – und das hat ihn in vielerlei Hinsicht befreit. Die Entwicklung von Johnny ist also sehr, sehr, sehr, sehr gut, beruhigend."