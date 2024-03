"Code 8: Teil 2": Das Ende des Netflix-Thrillers erklärt

King lässt Garretts illegalen Handel mit Psyke, einer Substanz, die aus Übermenschen extrahiert wird, auffliegen, bietet ihm als der korrupte Cop, der er ist, jedoch einen Deal an, um sein Geschäft weiterzuführen. Als Tarak, Pavanis Bruder, aus finanzieller Not das Geld stiehlt, das eigentlich dem Sergeant zugestanden hätte, entdecken King und seine Männer ihn.

Nachdem King die K9 auf Tarak losgelassen hatte, injizierte diese Tarak eine starke Dosis Psyke, die ihn tötete. Pavani spürte, dass mit ihrem Bruder etwas nicht stimmte, und kam am Tatort an, um den Mord an ihrem Bruder mitzuerleben. Als King und seine Kollegen sie entdecken, versuchen sie, die einzige Zeugin des Mordes an Tarak zu beseitigen, doch dank ihrer Kräfte kann Pavani überleben. Um seinen Mord zu vertuschen, setzt King fortan alle Mittel ein, um sie aufzuspüren und zu eliminieren.