Ihr seid Fans von SciFi-Thrillern? Oder euch ist das Arrowverse ein Begriff? Dann ist "Code 8 Part II" genau das Richtige für euch. In dem SciFi-Kracher von Netflix treten Stephen und Robbie Amell auf. Die Cousins kennt man aus Serien des sogenannten Arrowverse, die die The CW-Verfilmungen der DC-Comics bestehend aus "Arrow", "The Flash"; "Supergirl", "Black Lightning" und "Batwoman" zusammenfassen.

Robbie Amell hat neben "The Flash" bereits viel SciFi-Erfahrung in der Prime Video-Serie "Upload" und "The Tomorrow People" gesammelt. Sein Cousin Stephen Amell verkörperte in 169 Folgen den Titelhelden Oliver Queen in "Arrow" und trat auch in den restlichen Serien des Arrowverse auf. Dadurch machte er sich einen Namen unter Comic-Fans, konnte aber darüber hinaus keine großen Erfolge feiern.

Seht hier den spannenden Trailer mit Robbie und Stephen Amell in ihrem neuen SciFi-Projekt: