"Code 8": Kommt Teil 3 des Netflix-Films mit Stephen Amell?

Über "Code 8: Teil 3" wird schon gesprochen

Auch wenn Netflix noch kein grünes Licht für ein Sequel gegeben hat, so gibt es doch Grund zur Hoffnung: So hat Stephen Amell auf der MegaCon gegenüber "Collider" über die Zukunft der SciFi-Reihe gesprochen: "Ich möchte mehr über Lincoln City erfahren. Ich möchte mehr über die Mächte erfahren, die es in der Stadt gibt. Wir befinden uns bisher noch sehr auf dem Straßenlevel von Lincoln City und natürlich muss es darüber noch eine Hierarchie geben. [...] Es fühlt sich so an, als hätten wir erst an der Oberfläche gekratzt." Es klingt so, als wäre Stephen Amell bei einem Sequel auf jeden Fall dabei.

Weitere gute Nachrichten: "Code 8 - Teil II" ist in 45 Ländern (darunter auch Deutschland und Österreich) direkt auf dem ersten Platz der Netflix-Filmcharts eingestiegen! Abgesehen davon lässt das Ende des SciFi-Thrillers seine Zuschauer:innen mit offenen Fragen zurück, die in einer Fortsetzung beantwortet werden könnten.