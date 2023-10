Keira Knightley dreht düsteren Sci-Fi-Thriller "Conception"

"Fluch der Karibik"-Star Keira Knightley (38) soll die Hauptrolle in dem geplanten Science-Fiction-Drama "Conception" übernehmen. Der dystopische Thriller spiele in der nahen Zukunft in Großbritannien unter einer autoritären Regierung, die die Kindererziehung völlig kontrolliert, meldete das Filmportal "Deadline.com" am Donnerstag. Knightley soll eine Beamtin spielen, die gewöhnlich auf die Einhaltung von Vorschriften pocht, dann aber selbst Opfer der strengen Auflagen wird.