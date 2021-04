Auf Ed und Lorraine Warren (Patrick Wilson, Vera Farmiga), das parapsychologisch geschulte Ehepaar, kommt die größte Herausforderung zu, da sie in ihrem dritten Kino-Film "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" aka. "Im Banne des Teufels" mit einem schrecklichen Fall von Besessenheit konfrontiert werden.

Der Trailer zeigt die Warrens in ziemlicher Bedrängnis: