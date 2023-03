Welche Figuren könnten künftig im Mittelpunkt stehen?

Da sich Creed im aktuellen Film ja bereits zur Ruhe gesetzt hat und nur aus einem ganz besonderen Grund noch einmal in den Ring gestiegen ist, könnte er in künftigen Teilen eine ähnliche Trainer-Rolle wie Rocky (Sylvester Stallone) in den beiden ersten Filmen übernehmen.

Womöglich kehrt Florian Munteanu erneut als Viktor Drago zurück. Dieser einstige Rivale von Adonis hat eine dunkle und sehr komplizierte Vergangenheit. Wenn das "Creed-Verse" also Viktors Herkunft noch näher erforschen würde, könnte sich daraus eine sehr spannende Geschichte ergeben.