Seit dem 2. März ist der dritte Teil der "Creed"-Reihe in deutschsprachigen Kinos zu sehen. Wann genau das Randalieren in Kinosälen zum Trend geworden ist, lässt sich nicht genau sagen. Außer Frage steht jedoch, dass die Polizei diesen überhaupt nicht lustig findet, neben dem Einsatz in Essen soll es in Bremen und auch in französischen Städten Ausschreitungen gegeben haben.

Auf TikTok berichten unzählige User:innen von ähnlichen Unruhen in ihren Städten. Ob der Film wohl etwas damit zu tun hat? Eine etwas bessere Nachricht: Auch einen Heiratsantrag soll es bei einer Vorstellung gegeben haben.