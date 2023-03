Jordans erste Regiearbeit

Michael B. Jordan versteht es ab sofort, sich nicht nur vor der Kamera in Szene zu setzen, sondern behält als neuer Regisseur auch dahinter den Überblick. Er inszeniert vor allem die Boxkämpfe so realistisch als Ballett aus Schweiß und Blut und harten Schlägen, dass es beim Zusehen richtig weh tut.

Dabei nimmt der finale Kampf zwischendurch sogar richtig surreale Züge an, und die beiden Kontrahenten werden in eine symbolisch aufgeladene Szenerie versetzt, wo sich die Ringseile schon mal in Gefängnisgitter verwandeln können. Etwas zu viel Symbolik kann man höchstens in der Farbenwahl erkennen, wenn Adonis in strahlendem Weiß auftritt und Damian im schwarzen Outfit erscheint.