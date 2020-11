Cuteness Alert: Die besten Tweets zu Baby-Yoda

Seitdem die ersten Bilder von Baby-Yoda die Runde im Internet machten, gab es kein Halten mehr: Das putzige Wesen aus einer weit, weit entfernten Galaxie hat unsere Herzen im Sturm erobert. Und obwohl "Mando"-Fans nun doch schon so einige Szenen mit Baby-Yoda sehen durften, ist die Begeisterung angesichts der Niedlichkeit des "Kindes" ungebrochen.

Selbst Werner Herzog, der eine Rolle in der ersten Staffel von "The Mandalorian" hatte, kam aus dem Schwärmen nicht heraus und erzählte bei der Premiere der Serie, dass allein der Anblick von Baby-Yoda so überzeugend sei, dass es einem die Tränen in die Augen treibt.

Wir haben für euch die besten Tweets zu Baby-Yoda gesammelt. Aber seht selbst – und nicht sentimental werden!