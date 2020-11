"The Mandalorian“-Goof: Crew-Mitglied steht mitten im Gefecht

Nicht der erste Goof in einer populären Serie

So ein peinlicher Fehler kann natürlich jeder Produktion passieren, aber da "The Mandalorian“ in der Umsetzung üblicherweise makellos ist und eine riesige Fangemeinde hat, die auf jedes Detail achtet, kommen solche Besonderheiten hier eher früher als später ans Tageslicht.

Das erinnert an die "Game of Thrones"-Folge, in der ein Crew-Mitglied seinen Kaffeebecher im Set stehen ließ, der von der ganzen Produktion unbemerkt dann schließlich in der finalen Version der Serie zu sehen war. Nachdem der Becher im Internet viral ging, retouchierten die Produzenten ihn aus dem Bild.

Das Mandalorian Crew-Mitglied ist auf jeden Fall noch nicht retouchiert worden und könnte faulen "Star Wars"-Cosplayern eine Alternative für das nächste Fan-Event bieten.