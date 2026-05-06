Matt Murdocks aka. Daredevils Kampf gegen die kriminellen Machenschaften des amtierenden New Yorker Bürgermeisters Wilson Fisk aka. Kingpin hat in dieser zweiten Staffel von "Daredevil: Born Again" auf Disney+ volle Fahrt aufgenommen, aber auch immer wieder schwere Rückschläge erlitten. Auch Fisk selbst musste allerdings den Verlust seiner Frau Vanessa verkraften und ist dadurch noch gefährlicher geworden. Wie bereits der Titel "Die Southern Cross" der achten und letzten Episode andeutet, steht sie mit der ersten Folge "Die Northern Star" in Zusammenhang. Zum Auftakt der zweiten Staffel wollten ja Daredevil und seine Unterstützer jenes Schiff entern, aus dem Fisk Waffen schmuggelte. Das ging leider schief und der Verbrecher ließ das Schiff in die Luft sprengen, wobei auch fast die gesamte Besatzung ums Leben kam. Daredevil konnte somit keine Beweise für die kriminellen Verstrickungen beschaffen. Ob es ihm nun endlich gelingt, Fisk zu entmachten und welche anderen Entwicklungen zum Staffel-Finale anstehen, wollen wir euch hier verraten, indem wir das Ende von "Daredevil: Born Again"-Staffel 2 erklären.

Karens Prozess mit Fisk im Zeugenstand In der Zwischenzeit wurde auch Murdocks Partnerin Karen Page von Fisks Schergen – jener faschistoiden Taskforce der "Initiative Sichere Stadt", die gegen Maskierte vorgeht – festgenommen und vor Gericht gestellt, wo ein Schauprozess abgezogen werden soll. Murdock tritt in seiner Eigenschaft als Anwalt als ihr Verteidiger in Erscheinung, erscheint aber verspätet und ramponiert - mit einem Schuss im Bein - zum Prozess. Als Knalleffekt ruft er Fisk in den Zeugenstand. Er kommt auf das Thema "Northern Star" zu sprechen und bringt eine Videoaussage des überlebenden Ersten Offiziers als Beweismittel ein. Murdock geht noch weiter: Er gibt sich vor der Öffentlichkeit als Daredevil zu erkennen und erreicht durch seine Aussage, dass Karen freigesprochen und die Klage abgewiesen wird. Die Gouverneurin der Stadt wollte sich gegen Fisk auflehnen und wurde beinahe von einem seiner Auftragskiller getötet, doch dann griff der ebenfalls kriminelle Meisterschütze Bullseye ein. Er handelte in Daredevils Auftrag, dem er sein Leben verdankt. Als Fisk den Gerichtssaal verlässt, wird er von ihr empfangen und davon in Kenntnis gesetzt, dass der Justizminister gegen ihn Anzeige erstattet hat. Seine Konten wurden eingefroren und der Freihafen unter staatliche Kontrolle gestellt.

Blutiger Showdown im Gerichtsgebäude Fisk hatte inzwischen Scharfschützen abkommandiert, die den Ausgang des Gerichtsgebäudes ins Visier nehmen und Murdock töten sollen, doch auch diese Truppe wird durch Bullseye ausgeschaltet. Ehe Murdock und Fisk das Gebäude verlassen können, kommt es zum Feuergefecht und alle Parteien müssen sich im Gericht verschanzen, weil Fisk das Gebäude zur Sperrzone erklärt. Er wendet sich in einer Liveschaltung an die Öffentlichkeit, verdreht die Tatsachen, hetzt erneut gegen die Maskierten und will durch Einsatz der Nationalgarde einen Krieg provozieren. Die Journalistin BB Urich mobilisiert die New Yorker Bevölkerung jedoch zum Widerstand gegen die Taskforce, und im Gebäude schlagen Daredevil und Jessica ebenfalls los, um Fisks Erfüllungsgehilfen auszuschalten. Zahlreiche Menschen in Daredevil-Outfits sind ins Gericht gelangt und skandieren "Nieder mit Fisk!" Der Justizminister bietet Fisk einen Deal an, wenn er ins Exil geht und seine Staatsbürgerschaft ablegt, wird er nicht angeklagt. Doch Fisk rastet aus, richtet unter den Demonstranten ein Blutbad an und wird seinerseits von den als Daredevil Maskierten fast totgeprügelt. Murdock stoppt diesen Wahnsinn und bringt Fisk dazu, das Angebot des Ministers zu akzeptieren. Diese Ereignisse lassen natürlich stark an den Sturm aufs Kapitol vom Jänner 2021 denken - allerdings unter umgekehrten Vorzeichen (dort Trump-Unterstützer - hier Fisk-Entmachter)

Kurze Szenen zum Finale Die Staffel endet mit einer Reihe kurzer Szenen: Karen und Matt feiern ihren Sieg, doch dann taucht die Polizei auf und verhaftet Murdock wegen Daredevils angeblicher Verbrechen. Bei Jessica Jones kehrt Luke Cage, der Vater ihres Kindes, zurück. BB Urich tritt die Nachfolge ihres einst von Fisk ermordeten Onkels beim "Bulletin" an. Der CIA-Mann Mr. Charles sitzt im Flugzeug mit Bullseye als Begleiter, den er offenbar unter seine Fittiche genommen hat. Die Psychiaterin Dr. Glenn, Murdocks frühere Geliebte und spätere Fisk-Gefolgsfrau, setzt sich die Maske jenes psychopathischen Killers namens Muse auf, vor dem sie Daredevil einst gerettet hat. Fisk steht allein an einem traumhaften Strand in seinem Exil, und Murdock tritt in Gefängniskleidung den Weg in seine Zelle an, wo er auf der Pritsche sitzt, währen sich die Tür schließt – doch ein leichtes Lächeln verzieht sein Gesicht.

Was erwartet uns in Staffel 3 von "Daredevil: Born Again"? Dass der Kingpin straffrei ausgeht, erscheint nach all seinen Untaten und Morden als große Ungerechtigkeit. Wir werden in Staffel 3 sicher noch von ihm hören. Der zurückgekehrte Luke Cage hat zuvor für Mr. Charles gearbeitet, der nun Bullseye als Ersatzmann hat. Womöglich werden nun die Defenders wieder reaktiviert, zu denen auch Iron Fist zählt. Dr. Glenn ist über das Trauma des Angriffs durch den Muse-Killer nie hinweggekommen und scheint sich jetzt mit ihm zu identifizieren. In Staffel 3 scheint sie also dessen Nachfolge antreten. Dass Murdock nun hinter Gittern sitzt, könnte seiner Gesundheit abträglich sein, da sich etliche Kriminelle garantiert an ihm rächen wollen. Somit gibt es einiges an Konfliktpotential für die kommende Staffel, die derzeit in New York gedreht wird.