"Dark Glasses"-Trailer: Dario Argentos ästhetische Blutsuppe

Giallo mit Gefühl und Zärtlichkeit

„Im Wechsel von Nahaufnahmen und intensiven Totalen zeigte ich die Abfolge der Morde, die als notwendiges Element gnadenlos zur endgültigen Katharsis führen", sagt Argento über sein neues Werk, auf das er zehn Jahre lang warten ließ. Neben Ilenia Pastorelli und Xinyu Zhang spielt seine Tochter Asia Argento einer der Hauptrollen im blutigen Horror-Thriller, der sich in die Riege seiner alten Giallo-Meisterwerke einreiht.

Der Giallo zählt heute zu den Klassikern des italienischen Genrekinos. Er wurde in den 1960er Jahren von Mario Bava mit "Blutige Seide" begründet. Als Inspiration diente ihm dabei kein geringerer als der Horror-Klassiker schlechthin: Alfred Hitchcocks "Psycho". Seinen Höhepunkt hatte das Genre in den 1970er Jahren, doch schon ein Jahrzehnt später wurden deutlich weniger Gialli produziert. Einzig Giallo-Ikone Dario Argento inszeniert sie bis heute regelmäßig.

Mit "Dark Glases" schafft er wieder einen klassischen Giallo, der sehr packend inszeniert ist und sich doch in einem Punkt von seinen früheren Filmen unterscheidet: "'Dark Glasses' ist das, was er sein soll: ein sehr intensiver Gialllo-Thriller, dem allerdings im Vergleich zu meinen früheren Filmen ein neues Element hinzugefügt wurde – Gefühl und Zärtlichkeit", so Argento. Dieses besagte neue Element wird in "Dark Glasses" mit einer dramatischen, brutalen Mordserie verknüpft und dabei von betörender Musik untermalt. Spannung ist dabei vorprogrammiert.



"Dark Glasses" ist ab 16. Juni im Kino zu sehen.