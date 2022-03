Darth Vader in "Obi-Wan Kenobi": Hayden Christensen kehrt zurück

Was das Darth-Vader-Comeback in der "Star Wars"-Serie "Obi-Wan Kenobi" für den kanadischen Schauspieler Hayden Christensen bedeutet, verriet der Darsteller in einem Interview mit "Entertainment Weekly": "Diese ganze Erfahrung hatte etwas fast Surreales an sich. Nach all dieser Zeit zurückzukehren, bot eine unglaubliche Gelegenheit, für die ich dankbar war."

Aber nicht nur Christensen befand sich in einer Ausnahmestimmung, wie er sofort hinzufügte: "Eines der Dinge, die ich bei der Arbeit an einem 'Star Wars'-Projekt so liebe, ist die allgemeine Aufregung, die losbricht. Wirklich alle Mitwirkenden sind absolut begeistert, ein Teil dieses großen Ganzen zu sein. Das gibt einen richtigen Energie-Schub und ist einfach etwas Besonderes."