Der Disney-Klassiker "Das Dschungelbuch" (The Jungle Book) kommt ins Museum. Das Walt Disney Family Museum in San Francisco (Kalifornien) widmet der Entstehung des berühmten Zeichentrickfilms von 1967 - zum 55. Jubiläum - eine eigene Schau, wie die Einrichtung am Donnerstag bekannt gab. Der deutsche Disney-Zeichner Andreas Deja (65) ist als Kurator der Ausstellung "Walt Disney's The Jungle Book: Making a Masterpiece" an Bord.

Der aus Dinslaken stammende Wahl-Kalifornier, der 30 Jahre lang Chefzeichner in Hollywoods Disney Studios war, hat mehr als 300 Exponate zusammengetragen, darunter Original-Zeichnungen, Modelle, Poster und Filmclips. Die Ausstellung läuft ab dem 23. Juni bis zum 8. Jänner 2023.