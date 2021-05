Disney's Große Pause (1997-2001)

Mit "Disney's Große Pause" kündigt sich bereits einen Paradigmenwechsel beim Mauskonzern und das Ende der unschuldigen (Disney-)Neunziger-Jahre an: Statt liebliche vermenschlichte Tierchen und einer Aura des Unschuldigen gibt's nun pubertierende Teenager, die sich durch ihren chaotischen Alltag schlagen, frech sind und irgendwie auch ein bisschen dümmlich. Die Serie richtet sich also bereits an etwas ältere Kinder, was man auch an der Animation merkt.

Erzählt wird davon, was Schüler*innen so während der Schulpause treiben. Als Vorbilder eignen sich die Protagonist*innen nicht immer, dafür punkten sie mit Authentizität, bemerkenswerter Dreidimensionalität und erfrischender Schrulligkeit. Es werden auch immer wieder erwachsene Themen behandelt, wodurch die Serie faszinierend alterslos daherkommt. Da die – in sich abgeschlossenen – Handlungen immer am selben Ort spielen, erinnert "Disney's Große Pause" an ein Kammerspiel.

Fazit: Unkonventioneller und höchst aufmerksamer Kommentar zum Leben, Leiden und Lieben in der Pubertät.

