IMDb-Bewertung: 7,7 / 10

Für viele jener Disney-Film mit der emanzipiertesten und durchschlagendsten Protagonistin: Das in China allseits bekannte Märchen über Mulan, die als Mann verkleidet in den Krieg zieht, um ihren Vater zu beschützen, ist eine tiefgreifende, aber doch auch witzige und farbenfrohe Allegorie über Selbstfindung und eben Emanzipation, die gleichzeitig auf liebenswürdige Weise mit Gender-Stereotypen spielt. Zudem ist "Mulan" eine respektvolle Ode an die chinesische Kultur.

"Mulan" ist auf Disney+ und Amazon Prime zu sehen. Hier geht's zum Film!