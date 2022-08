"Das fünfte Element": Luc Bessons Meisterwerk wird 25

Milla Jovovich hatte die Idee für ihr ikonisches Kostüm

Im Mittelpunkt von "Das fünfte Element" steht mit Bruce Willis (67) und Milla Jovovich (46) ein ungleiches Gespann. Auf der einen Seite der Hollywood-Star, der Ende der 1980er mit "Stirb langsam" zur Action-Ikone wurde, auf der anderen das Model, das in Filmen noch nicht so wirklich von sich reden gemacht hatte. Als Taxifahrer Korben Dallas trifft Willis zufällig auf die junge Leeloo (Jovovich), die sich als das fünfte Element entpuppt, das die Erde vor dem Bösen beschützen soll. Wie Korben in seinem unerwarteten Abenteuer, schlittern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer durch ein buntes Universum, von dem sie nie so recht wissen, was sie als nächstes erwartet.

Die schrille Welt des Films liegt irgendwo zwischen Pop-Ästhetik und Bonbon-Science-Fiction. Dafür sind etwa auch die ausgefallenen Kostüme verantwortlich, die von dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (70) entworfen wurden. Jovovich hatte jedoch selbst die Idee für eines der ikonischsten Film-Outfits der vergangenen Jahrzehnte. Nachdem Leeloo geklont und damit quasi wiedergeboren wird, trägt sie am Körper wenige Bandagen, die nur das Nötigste bedecken. Besson und Gaultier hätten über diese Idee gesprochen, nachdem Jovovich darauf gekommen war - und der Designer habe sie geliebt, erklärte die Schauspielerin erst im Mai der "Vogue".

Dass der Film immer wieder mit komödiantischen Einlagen aufgelockert wird, ist ein anderer wichtiger Teil der Produktion. Man denke etwa nur an den Multipass, den wohl jeder, der "Das fünfte Element" jemals gesehen hat, in Erinnerung behalten haben dürfte. Nicht zuletzt sind es aber auch die charmant-verqueren Charaktere, die die Filmwelt mit Leben füllen. Seien es nun der herausragende Gary Oldman (64), der wohl so ziemlich alles und jeden überzeugend darstellen könnte, als Antagonist Jean-Baptiste Emanuel Zorg oder Chris Tucker (50) als der flamboyante Ruby Rhod. Das alles verschmolz damals zu einem originellen Mix, der mit den Jahren eine breite Anhängerschaft um sich scharen konnte.