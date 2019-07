"Anna" oder Luc Besson in der chauvinistischen Endlosschleife

Hat Luc Besson die letzten 20 Jahre verschlafen?

Eine Männer-mordende Frau ist heute per se kein feministisches Statement der Selbstermächtigung mehr, war es wohl bei Besson auch nie. Aber Besson tut so als ob in den beinahe 30 Jahren seit "Nikita" rein gar nichts passiert wäre. Als ob eine schöne Frau mit Waffe, die ihre Ziele in einem Actionfilm ebenso gewalttätig und konsequent verfolgt wie Männer, noch überraschen oder verstören würde. Als ob es seither keine Actionfilme mit Frauen in den Hauptrollen gegeben hätte. Filme wie "Atomic Blonde" mit Charlize Theron und "Red Sparrow" mit Jennifer Lawrence dürften Besson entgangen sein. Ersterer ist der bei Weitem bessere Action- und Agentenfilm, Letzterer hat einen ziemlich ähnlichen Plot. Beide haben Schauspielerinnen in der Hauptrolle, die den Film tragen. Das kann man von Sasha Luss nicht unbedingt behaupten. Einzig Helen Mirren als Olga sorgt für lustige Momente und rettet (in mehrfacher Hinsicht) letztendlich, was bei diesem Film zu retten ist.