"Das große Backen – Die Profis": Neue Folgen ab April auf SAT.1

Knusprige Schokoladentartes, extravagante Zuckerkunst und Sachertorten zum Niederknien: Die Spitzen-KonditorInnen kehren zurück in die SAT.1-Backstube. Am Sonntag, den 24. April 2022, um 17:40 Uhr, startet in SAT.1 die vierte Staffel von "Das große Backen – Die Profis".

Zwölf KonditormeisterInnen sowie Pâtissiers und Pâtissières konkurrieren auf höchstem Niveau um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld. Die Profi-Version von "Das große Backen" fordert Perfektion, ausgeführt mit Präzision und Fachkunde. Denn nur wer das Überraschungselement beherrscht und Aromen gekonnt bis zur Geschmacksexplosion kombiniert, erklimmt den Back-Olymp.