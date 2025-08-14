Wenn Bully Herbig und seine Freunde in "Das Kanu des Manitu" wieder im Wilden Westen herumblödeln, sind die Gags auf jeden Fall dicht gereiht. Ob man wirklich über alle lachen kann, muss jeder beim Kinobesuch selbst überprüfen. Wir wollen euch hier hingegen ganz ernsthaft verraten, wie es um den Abspann bestellt ist. Während uns US-Blockbuster so gut wie immer mit Bonusszenen versorgen, ist das bei einem deutschen Film nicht selbstverständlich. Können wir also mit einer Post-Credit-Szene rechnen?

Hoppalas und Musiknummer Zunächst öffnet sich parallel zum Abspann ein Filmfenster und wir dürfen uns auf etliche Hoppalas von den Dreharbeiten freuen – dabei reicht das Spektrum von Versprechern, Lachanfällen oder missglückten Aktionen; so soll etwa Rick Kavanian als sächselnder Hilfs-Sheriff einen Eimer, in den er getreten ist, mit dem Fuß wegschleudern und kriegt das einfach nicht effektvoll genug hin. Als dann der zweite Abspannteil läuft, wird es musikalisch, denn wir bekommen Herbig und Christian Tramitz zu hören, die den von Stefan Raab komponierten Erkennungssong für Abahachi und Ranger zum Besten geben. "Weil wir so supergeil drauf sind" ist zugleich auch die Leadsingle des Kinofilms.

Abschied von Sky du Mont Ganz zuletzt kommt tatsächlich eine kurze Post-Credit-Szene, die uns noch einmal das actionreiche Filmfinale vorführt, als der Zug mit Abahachi und Santa Maria an Bord auf den Abgrund zusteuert. Wie wir wissen, ist der Apachenhäuptling noch rechtzeitig abgesprungen, doch über Santa Marias Schicksal waren wir bisher im Ungewissen. Nun sehen wir, dass der Bösewicht sich mit einem Fallschirm durchs Zugdach in Sicherheit bringt und hinterhältig lächelnd wieder zu Boden schwebt. (Logisch ist das allerdings nicht, denn so ein spektakulärer Absprung hätte Abahachi und Ranger, die zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter vom Unfallsort entfernt herumgestanden sind, nicht verborgen bleiben können.) Santa Maria aka. Ölbaron hat also erneut eine tödliche Situation überlebt. Diese Szene gewinnt aber noch eine weitere Dimension, sobald man weiß, dass Darsteller Sky du Mont mit diesem Auftritt seinen offiziellen Rückzug vom Filmgeschäft angekündigt hat. Wir werden also diese Figur nie wieder zu Gesicht bekommen und unter diesem Gesichtspunkt ist es wohl eine mit Bedacht gewählte besondere Würdigung, wenn du Mont der Schluss des Films gehört. "Das Kanu des Manitu" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!