Die Angst, sich fremd zu fühlen

Gedreht wurde der Psychohorror-Trip hauptsächlich in Berlin, Regie führten Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde („Rubinrot“). Nach Aussagen von Produzent Markus Zimmer werden in "Das Privileg" Ängste von Heranwachsenden, sich fremd und unverstanden zu fühlen, thematisiert und beeindruckend in Szene gesetzt.

"Das Böse lauert überall - auch dort, wo wir es am Wenigsten vermuten. Ich freue mich daher sehr, dass gemeinsam mit Netflix dieser ungewöhnliche Horrorfilm entstanden ist", so Zimmer in einer Presseaussendung der Bavaria Fiction, die den Film produziert.

"Das Privileg – Die Auserwählten" startet am 9. Februar auf Netflix.