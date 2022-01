"X"-Trailer: Wenn der Porno-Dreh zum Horror-Film wird

Porno-Dreh in Texas

Regisseur Ti West ist in dem Genre ja auch kein Neuling mehr und seine Filme "The Innkeepers" oder "The House of the Devil" genießen in Fan-Kreisen längst Kult-Status. Mit "X" lädt er uns zu einer erotischen Zeitreise ein, da in dem Werk eine Gruppe von jungen FilmemacherInnen und SchauspielerInnen im Jahr 1979 auf der Suche nach der perfekten Location für ihren Porno-Streifen "The Farmer's Daughter" auf einer desolaten texanischen Farm landet.

Die Stimmung, die sich laut Trailer hier bald einstellt, könnte durchaus an einen berühmten Horrorfilm aus den 70er-Jahren erinnern, denn auch "The Texas Chainsaw Massacre" ist ja in der ländlichen Einsamkeit dieses Bundesstaates angesiedelt.