Seit James Gunn und Peter Safran 2022 das DCU übernommen haben, bleibt dort bekanntlich kein Stein auf dem anderen. Die beiden Produzenten/Regisseure sollen den Marvel-Konkurrenten auf Vordermann bringen und der schier endlosen Flopreihe (auch dieses Jahr gingen die groß angekündigten Streifen "The Flash", "Shazam! Fury of the Gods" und "Blue Beetle" gnadenlos an den Kinokassen unter) endlich ein Ende bereiten.

Damit das gelingt, arbeiten die beiden an einem allumfassenden Relaunch, das mit dem neuen Superman-Film "Superman: Legacy" (geplantes Startdatum: 11. Juli 2025) starten soll. Das bedeutet: Alle Filme, die davor starteten, werden dann nicht mehr zum DCU-Kanon gehören. Man beginnt also bei Null. Das bringt auch wiederum mit sich, das für bereits etablierte Rollen neue Schauspieler:innen gecastet werden (wie eben auch Superman und Lois Lane).