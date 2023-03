"Superman: Legacy": James Gunn führt Regie

"Ja, ich führe bei 'Superman: Legacy', der am 11. Juli 2025 erscheinen soll, Regie", schreibt Gunn bei Twitter. Bei dem Film handelt es sich um einen der Grundpfeiler für die DC-Pläne des Duos, das bereits mehrere Projekte bestätigt hat.

Ein Darsteller für die Hauptfigur steht gegenwärtig aber noch nicht fest, nachdem Henry Cavill (39) im vergangenen Dezember bestätigt hat, dass er nicht in der Rolle zurückkehren wird. Neben dem neuen "Superman"-Streifen ist unter anderem auch eine DC-Serie im Stil von "True Detective" geplant und eine weitere, die an "Game of Thrones" erinnern soll.