"Dead to me": 10 traurig-komische Fakten zur Netflix-Dramedy

"Dead to me" überzeugt nicht nur mit feinem, dunklem Humor, sondern erhebt Determinismus auch zur unterhaltenden Kunstform: Wirklich alles, was im Leben von Jen und Judy passiert, hat Auswirkungen und zieht einen Rattenschwarz nach sich, der bald so lang wird, dass sich die beiden in einem ewigen Kreislauf der Lügen, Enttäuschungen, Schicksalsschläge, aber auch der Freundschaft, Vergebung und Selbstreflexion wiederfinden .... Die Serie ist eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle, leise und laut zugleich.

Die aktuelle dritte Staffel ist leider bereits die letzte, es heißt also Abschied nehmen vom wohl faszinierendsten Freundinnen-TV-Paar der vergangenen Jahre. Um der sowohl unterhaltenden als auch zum Nachdenken anregenden Dramedy gebührend zu würdigen, präsentieren wir euch zum Abschluss die zehn interessantesten, überraschendsten und faszinierendsten Fakten rund um "Dead to me":

Achtung, Spoiler!