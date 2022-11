"Dead to me": Diese 6 ähnliche Serien wirst du als Fan lieben

Tully (Katherine Heigl) und Kate (Sarah Chalke) lernen sich als kleine Mädchen in der Firefly Lane (so auch der Originaltitel der Serie) kennen und werden in den nächsten 30 Jahren zu unzertrennlichen Freundinnen. Als ein undenkbarer Betrug die beiden entzweit, trennen sich ihre Wege. Wird es jemals wieder zu einer Versöhnung kommen?

Eine Freundschaft ist wie eine Liebesbeziehung, nur ohne Sex – und wenn sie auseinandergeht, kann das genauso schmerzhaft sein. Heigl beweist einmal mehr, dass sie trotz aller Diva-Allüren eine große Schauspielerin ist, die vor allem in hochemotionalen Szenen aufblüht. Auch "Scrubs"-Star Chalke darf endlich wieder Drama und Comedy vereinen und sich nach ihren blassen Auftritten in "How I Met Your Mother" in einer größeren Rolle beweisen. Eine berührende Geschichte über Loyalität, Seelenverwandtschaft und die Kunst des Verzeihens.

Ist auf Netflix zu sehen. Hier geht's zur Serie!