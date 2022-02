Ist Deadpool bei "Doctor Stange 2" dabei?

Seit im MCU die Tore zum Multiversum weit aufgestoßen wurden, scheint alles möglich geworden zu sein. Da Doctor Strange in "Spider-Man: No Way Home" durch einen missglückten Zauber den ganzen Schlamassel angerichtet hat, steht zu erwarten, dass im kommenden Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" erst recht das totale Chaos losbrechen wird, und sich etliche vertraute Marvel-Figuren womöglich in veränderter Gestalt zurückmelden.

Der kürzlich veröffentlichte Filmtrailer hat derartige Spekulationen erneut angeheizt, da zum Beispiel Patrick Stewart als Professor X einen Auftritt zu absolvieren scheint. Andere Fans glauben sogar einen bösen Iron-Man gesichtet zu haben, der womöglich von Tom Cruise verkörpert wird.