"Decision To Leave"-Trailer: Thriller von "Oldboy"-Regisseur

"Decision to leave" debütiert in Cannes

Es ist also durchaus ein "full circle moment", wenn Chan-wook heuer seinen neuen Film "Decision to leave" erneut bei den Filmfestspielen in Cannes, die am 17. Mai starten, präsentiert. Und wieder handelt es sich um einen Thriller, der sich in unsere Psyche einnistet, dort Purzelbäume schlägt und der düstere Absurdität auf ein neues Level hebt. Auch, was die Optik betrifft, zeigt sich der Regisseur gewohnt wuchtig, packend und gewaltig – zumindest dem Trailer nach zu schließen: