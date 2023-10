"Der Exorzist: Bekenntnis": Ende des Horror-Schockers erklärt

Teuflisches Angebot des Dämons

Doch der Dämon hat ihnen ein teuflisches Angebot zu unterbreiten: Er will eines der beiden Mädchen am Leben lassen und die Gruppe muss wählen, welches es sein soll – andernfalls werden beide sterben. Daraufhin stehen die Eltern vor einem fürchterlichen Zwiespalt und niemand will einen Namen nennen. Aber dann entscheidet sich Katherines Vater für seine Tochter und Angelas Herz setzt offenbar aus.

Wie es sich für einen richtigen Dämon gehört, war das Angebot eine Falle, denn er lässt in Wahrheit das namentlich genannte Mädchen in die Hölle fahren – und so stirbt Katherine, während Angela wieder dämonenfrei zum Leben erwacht. Nachdem alles vorüber ist, taucht die Polizei am Schauplatz auf und die Teilnehmer:innen der Teufelsaustreibung erzählen sichtlich mitgenommen ihre Erlebnisse.