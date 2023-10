Vielversprechende Voraussetzungen

Green verhält sich nun in "Bekenntnis", dem Auftakt seiner eigenen Exorzismus-Trilogie, so, als hätte es all sie nachfolgenden Werke gar nicht gegeben und knüpft ausschließlich ans Original an. Dass er dafür die inzwischen 90-jährige Ellen Burstyn in ihrer damaligen Rolle als Chris MacNeil wieder zurückholen konnte, ist ebenso erstaunlich wie erfreulich.

Ihre vor fünf Jahrzehnten besessene Tochter Reagan wird aber nicht etwa erneut zum Opfer des Dämons Pazuzu, sondern diesmal geht es um die junge Angela (Lidya Jewett) und ihrer Freundin Katherine (Newcomerin Olivia O’Neill). Die beiden Mädchen tauchen nach tagelanger Abgängigkeit im Wald sehr negativ verändert wieder auf.

Angelas verzweifelter Vater (Leslie Odom Jr.) wendet sich schließlich an die einzige Person, deren Erfahrungen in einer solchen Situation hilfreich sein könnten – und so kommt Chris MacNeil ins Spiel. Sie wird bestimmt nützliche Ratschläge erteilen, wie man beim erneuten Exorzismus vorgehen muss.