Neuer faszinierender True-Crime-Fall auf Netflix

Der Fall von Jill Dando ist auf seltsame Weise faszinierend. Es scheint, dass hinter den Ermittlungen mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht – und genau das macht die Netflix-Doku so reizvoll und spannend. Als Zuschauer:in will man das Rätsel um den Mord (so weit es geht) lösen, um so verstehen zu können, wie so ein grauenvolles Verbrechen überhaupt passieren konnte.

Netflix hat im Bereich des True Crime eine wahre Marktlücke entdeckt und sich in den letzten Jahren auf True-Crime-Dokus oder Spielfilme von wahren Verbrechen quasi spezialisiert. Vor allem Morde, Entführungen, Vermisstenfälle ("Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman") und Missbrauch ("Pfadfinderehre"), aber auch andere tragische Geschichten wie zum Beispiel die des Anschlags auf den Bostoner Marathons ("American Manhunt") finden sowohl der Streaming-Riese als auch sein Publikum faszinierend.